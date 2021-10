la piscine hors sol, semi-enterrée ou enterrée

Trois modes d'installation de la piscine

Selon la configuration de votre jardin, il peut être préférable de s'orienter vers une piscine hors sol, semi-enterrée, ou enterrée. Une piscine semi-enterrée s'adaptera ainsi à un terrain à fort dénivelé. Une piscine hors sol pourra être installée sans terrassement, ou avec un terrassement minimal, si vous disposez d'une surface suffisamment plate. Ceci limite fortement le coût d'installation de la piscine.

Les piscines coques sont plutôt prévues pour être enterrées, mais il existe des piscines kit composite de grande taille spécialement prévues pour une pose hors sol ou semi-enterrée : voir les blocs coffrant piscine polystyrene ou bloc de coffrage piscine à bancher... Les piscines bois ou les piscines panneaux béton seront, elles, très faciles à poser hors sol, sur une surface nivelée.

Ces trois modes d'installation de la piscine sont possibles quel que soit le matériau choisi.

Les piscines hors sol ou semi-enterrées présente aussi des avantages en termes de sécurité. Le risque de chute involontaire dans le bassin est moins grand qu'avec une piscine enterrée.

Description d'une piscine hors-sol

Cette piscine ne nécessite pas de permis de construire et se pose à même le sol.

Elle est d'installation facile et rapide, et a l'avantage de pouvoir se ranger pour l'hiver (risque de dégradation réduit, plus de sécurité pour les enfants, espace retrouvé dans le jardin..).

La piscine hors-sol est livrée en kit et doit se monter sur un terrain très stable.

Coût d'une piscine hors sol

Son coût peut aller de 500 à 10000 Euros..

A qui convient la piscine hors sol ?

Elle convient surtout aux enfants de part sa taille qui limite les plongeons et la nage (les enfants préfèrant s'amuser).

Les différents types de piscines hors sol

Elles existent gonflables (en toile pvc), souples (en toile pvc ou polyester), ou rigides (en bois, métallique ou en résine et pouvant être entérées). Tuto : installer une piscine hors sol https://www.youtube.com/watch?v=ifhMEmiHK1o