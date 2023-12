Trucs et astuces pour l'aménagement des rangements

Si vous êtes bricoleur, voici quelques idées et à vos outils.

Le lit : la tête de lit peut se transformer en petite cache à trésors ou en bibliothèque. Vous pouvez aussi rajouter des tiroirs à roulettes sous le lit.

Les rangements comme cloisons : pour séparer deux espaces dans une pièce (par exemple bureau et salon), utilisez une étagère ouverte des deux côtés, renforcée par quelques éclairages, elle deviendra élément de décoration dans une rénovation.

Les escaliers : l'espace sous les escaliers est souvent un espace disponible et perdu, ou un espace dans lequel on accumule pêle-mêle. Voilà une bonne opportunité pour le transformer en espace de rangement organisé et décoratif !

- Utilisez les marches pour les transformer en petites niches pour caser les petites choses.

- Utilisez l'espace sous les escaliers pour le transformer en bibliothèque grâce à des étagères qui épousent l'espace.

- Ou encore, installez des modules de rangements fermés.

Le plafond : si votre plafond est haut, vous pouvez installer des mezzanines de rangements pour caser des affaires que vous n'utiliserez pas souvent (valises, affaires de ski, archives...).

Vous pouvez aussi suspendre des étagères (vérifiez bien que votre plafond va le supporter) à l'aide de cordes qui traversent les planches.

Les soupentes : des coffres ou des étagères peuvent avantageusement se caser dans les soupentes.