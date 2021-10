1000 mains dans la Maçonnerie des enduis d'Art

Le raffinement des enduits d'art plus connus sous le nom de fresque, est un art qui se perd et qui malgré le temps est inaltérable avec des couleurs éclatantes. Autrefois réservé au palais ou lieux de prière , il revient aujourd'hui tout en beauté.

J'ai été émerveillé par la qualité de cette matière qui également se patine. Avec quelques exemples des superbes créations de ARKEOS.





Le béton se fait noble...

Toujours dans le domaine de décoration, selon un maçon rénovation de Perpignan, le béton ciré commence à se faire connaitre et apprécié. La semaine dernière j'ai conversé avec Fred ( Esprit et Matières -Nantes) qui réalise cet effet spectaculaire. Le béton ciré est obtenu par dressage ou projection d'un coulis minéral coloré, lissé, poncé, ciré à l'huile minérale, puis lustré sur la surface d'un support existant, afin de lui conférer dureté, résistance et élégance .

Une préparation et une technique bien spécifiques, ponçage minutieux....Un travail fastidieux et le savoir faire sont les secrets de sa réussite. A environ 100 euros le M2 , il peut être utilisé pour le sol avec éventuellement des incrustations de céramiques. Il donne aux sols la couleur et l'effet de matière patiné ou brillant, ainsi qu'une très grande résistance aux passages intensifs.

Utilisé pour les meubles , vasques, baignoires....Pour un intérieur de style contemporain ou classique vous pouvez obtenir plusieurs teintes et laisser libre votre imagination en y ajoutant des reliefs , des motifs...Les effets de marbrure lui donne encore plus de cachet. Une matière à redécouvrir