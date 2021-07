Apprendre la peinture acrylique chez soi

Pour d'autres conseils peinture : http://a1000mains.hautetfort.com/archive/2018/01/12/peinture-de-facades-peintures-d-interieur-6007457.html

Il est généralement admis qu'apprendre la peinture acrylique et toute autre technique de peinture - nécessite de prendre des cours avec un professeur ou un peintre artisan .

Maîtrise de la couleur, de la lumière, des perspectives, la tâche est ardue ! Cependant tout n'est pas perdu pour ceux qui ne disposent pas de cours à proximité de chez eux, qui n'ont pas le temps ou pas les moyens pour ça. Les kits de peinture sur toile ont considérablement évolué et il est désormais possible de se lancer seul, même pour ceux qui n'ont jamais touché un pinceau de leur vie !

Le kit de peinture sur toile : pour adulte ou enfant, il vous permet de réaliser votre première peinture.

Un kit de peinture sur toile est conçu pour vous aider à peindre votre premier tableau : il dispose du strict nécessaire, à savoir un châssis entoilé, un ou deux pinceaux de tailles différentes et quelques tubes de couleurs. Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire -et même déconseillé- de disposer de trop de couleurs quand on veut apprendre la peinture acrylique.

En effet, mieux vaut travailler avec 3 couleurs basiques pour rester concentré sur la technique et ne pas tomber dans des jeux de couleurs non maîtrisés, ce qui aurait pour effet de gâcher la composition et de décourager le néophyte. Les kits de peinture sont accompagnés d'un manuel qui vous guidera pas à pas, étape par étape, pour réaliser votre première composition.

Bien entendu cette dernière sera réalisée à l'aide du modèle fourni.

A vos pinceaux !