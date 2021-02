Pour avoir une maison et piscine « écologiques » il faut qu’elle soit construite avec des matériaux durables :

- du bois pour le revêtement extérieur, les châssis et les rampes

- de la laine de mouton pour l’isolation

- du bloc coffrant pour la piscine (matériaux mi polystyrène, mi-béton armé à bancher)

- des matériaux naturels pour le revêtement des sols comme du bois, de la laine ou du liège

- des peintures non toxiques

- un toit végétalisé isolant et qui en plus favorise la biodiversité

Enfin pour qu’elle soit éco-efficace il faudrait également recycler les ressources en mettant en place :

- un système de recyclage des eaux usées

- des pompes à chaleurs pour recycler l’air chaud excédentaire

- des matériaux recyclables comme l’acier inoxydable et des surfaces en bois

- des poubelles de tri sélectif dans la cuisine

- un tas de compost dans le jardin