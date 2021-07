Aménagement et optimisation de l'espace de la maison

Aujourd'hui il n'est pas rare de devoir sacrifier un peu d'espace pour se loger, pour agrandir la famille, pour avoir des pièces feng shui, et tout plein d'autres raisons. Les artisans en rénovation ne manquent pas de travail....



Face à cette problématique d'organisation de l'espace, nous avons décidé de créer ce groupe afin que nous puissions tous échanger, partager, et discuter de toutes les solutions possibles (et inimaginables) pour toutes les pièces de la maison.

Lors de la Foire de Paris 2021, nous avons pu faire de bonnes trouvailles en matières d'optimisation de l'espace et de rénovation d'appartement.



Le lit BED'UP, solution maligne et abordable, qui consiste à fixer le lit au plafond et de le faire descendre à chaque fois que nous en avons besoin. Facile d'utilisation, silencieux, incapable de tomber panne =), confort, et disposant d'une fixation "propre" (4 fixations par cheville sur le mur ou la cloison et 7 fixations au plafond), voici les caractéristiques du Bed'up.



Moretti Compact propose des solutions intelligentes d'aménagement de l'espace de la chambre, et surtout celle des enfants. A découvrir vite !



Nous avons pu rencontrer un créateur à la tête d'une société familiale qui depuis près de 30 ans conçoit et fabrique du mobilier gain de place haut de gamme. Son idée, des meubles comme des bibliothèques, qui font aussi office de lit, mais attention, son système est unique, le lit est caché dans la bibliothèque et grâce à un système motorisé, il coulisse par le bas du meuble. Assez impressionnant à voir.