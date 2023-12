A propos des architectes d'intérieur, suite

Dans la plupart des régions , une carrière d'architecte d'intérieur exige un diplôme d'architecte d'intérieur. Même si un État n'exige pas de diplôme, de nombreuses associations de design d'intérieur le font. L'architecture d'intérieur est un domaine très compétitif. Pour réussir, les designers en herbe doivent avoir les bons contacts et les bonnes licences.

diplômes pour l'architecture d'intérieur

Il existe deux niveaux de diplômes pour l'architecture d'intérieur. Un diplôme d'associé en design d'intérieur est décerné aux diplômés de programmes de deux ou trois ans. Ces designers d'intérieur sont qualifiés pour travailler comme assistants en décoration d'intérieur. Un baccalauréat est décerné aux diplômés des programmes de quatre ans. Ces diplômés sont qualifiés pour suivre un apprentissage formel. Par contre certains sont MOE sur des projets immobiliers.

L'adhésion à une association professionnelle offre aux designers d'intérieur une plus grande considération professionnelle. La plupart des associations professionnelles exigent au moins un diplôme d'associé en design d'intérieur.

Avantages

Les designers d'intérieur peuvent être indépendants ou travailler pour un cabinet de design. Au moment de choisir, comparez les avantages offerts par l'entreprise (assurance, retraite, stabilité) aux avantages du travail indépendant (flexibilité, propriété de l'entreprise).

Le salaire des designers d'intérieur varie de 24 000 € à 79 000 € ou plus, le salaire moyen étant d'environ 42 000 €. Les diplômés peuvent s'attendre à un salaire de débutant se situant dans la fourchette basse, avec la possibilité d'augmenter le salaire avec l'expérience.

Potentiel

Les possibilités dans le domaine de la décoration intérieure devraient augmenter de 19 % entre 2016 et 2026. Cette croissance peut être attribuée aux émissions de télévision sur l'amélioration de l'habitat et à la prise de conscience croissante que l'amélioration de l'habitat augmente la valeur de la maison, ce qui a suscité l'intérêt. La croissance croissante de l'industrie du voyage y a également contribué, car de plus en plus d'hôtels, de centres de villégiature et de restaurants engagent des designers d'intérieur pour créer des espaces magnifiques et luxueux.