Rénover et Bien gérer votre habitat

Un comportement citoyen = 20% d'énergies renouvelables en 2023. Jusqu'en 2025, la France et l'Union européenne s'engage à réduire considérablement et de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la chasse au gaspillage est ouverte, et tout le monde est convié à faire un geste fort en vers notre planète ...

Pour éviter une crise énergétique et écologique, adoptez la démarche « négawatts »

Le scénario négawatt propose une démarche pragmatique pour réduire notre impact sur le changement climatique et pour répondre aux besoins énergétiques futurs. Il s'organise en trois parties qu'il faut appréhender dans l'ordre chronologique suivant:

la sobriété énergétique consiste à réduire les gaspillages par des comportements et par des modes constructifs. Par exemple, il est préférable pour un artisan rénovation de construire des habitations plus petites et bien orienté au soleil et de chauffer à 19°C plutôt qu'à 22.

D'ici 2050, si la sobriété et l'efficacité énergétique sont bien développées, nous pourrons nous passer des énergies fossiles et nous contenter d'utiliser les énergies renouvelables. La démarche négawatt doit servir de guide pour la rénovation de nos logements.



Chauffage : empêcher la chaleur de s'échapper, grâce à une bonne isolation thermique



- suppression des ponts thermiques.



- mise en place de double vitrages ou triple vitrage.



- entretenez votre chaudière car un bon entretien vous fait économiser plus de 10% d'énergies.



- acheter une chaudière très performante, car vous économiserez environ 25% d'énergies.

optez pour un chauffage qui utilise une source d'énergie renouvelable.



Ventilation : système de ventilation efficace et performant



- faîtes poser une ventilation mécanique contrôlée, appelée la VMC.



- il existe des VMC à système double flux, permet de récupérer près de la moitié de l'énergie et de la réintroduire dans la maison.



- VMC thermodynamiques : ce sont des systèmes reliés à une pompe à chaleur, et permettent de recycler environ 70% de l'air.



- faîtes entretenir votre système de ventilation dans votre maison, avec un nettoyage particulier porté sur les bouches d'extraction, et les grilles.



Construire une maison performante



La première chose à regarder, c'est l'implantation de la maison sur le terrain, car une bonne implantation va vous conduire automatiquement à disposer des éléments extérieurs tels que le vent, et l'ensoleillement pour être performant d'un point de vu énergétique.



La deuxième chose concerne la pente du terrain, car une pente trop raide engendre des surcoûts au niveau des fondations. Qui dit terrain, dit de faire une étude topographique bien en amont pour éviter les mauvaises surprises au moment de construire.



Ensuite, vient le choix du constructeur et de l'architecte. Nous vous invitons à choisir une

maison dite basse consommation d'énergie, ou maison bioclimatique, ou encore maison passive.

En faisant construire une de ces maisons, vous ferez un de réelles économies d'énergies, avec un investissement sur le long terme, et n'oubliez pas qu'à la revente, votre maison sera préférée à une maison de type classique. ..