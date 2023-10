Déco - osez la couleur dans votre maison !

Vous hésitez à mettre de la couleur dans votre maison ? Pour vous aider à franchir le pas, suivez notre guide pratique !

Bien choisir les couleurs pour sa maison

Avant de vous lancer dans les travaux de peinture pour la rénovation d'une pièce à vivre, il faudra prendre le temps de bien choisir les teintes pour les murs en fonction de la lumière et de l’exposition d’une pièce.

Il faut tout d’abord savoir que les tons clairs et colorés reflètent la lumière, quand les tons les plus sombres l’absorbent. De plus, une peinture de couleur claire peut conférer une impression de grandeur à une pièce de taille réduite, et donner de la hauteur à une pièce quand elle est appliquée sur le plafond. Les couleurs sombres sont conseillées si vous voulez donner un caractère intime à une pièce (par exemple votre chambre).

De la même façon, vous pourrez peindre des bandes verticales pour accroître la sensation de grandeur de la pièce. A l’inverse, évitez les bandes horizontales si vous avez un plafond relativement bas, pour ne pas renforcer l'impression d'écrasement dans votre rénovation .

Passons maintenant au choix des couleurs pour relooker vos murs :

Le bleu : les teintes de bleu sont tellement nombreuses et variées que l’on peut dire que c’est une couleur qui convient à tous les intérieurs. Cette couleur est idéale pour les pièces d’eau, les chambres d’enfants ou encore votre chambre à coucher. Si vous avez du mobilier rustique en bois clair, vous pourrez vous tourner vers une peinture bleue grise, qui se marie à merveille avec cette teinte de bois. Pour en savoir plus lisez le livre "Bleu : histoire d’une couleur" de Michel Pastoureau ...

Le violet : couleur tendance du moment, le violet se décline en plusieurs teintes (parme, pourpre, lilas). Plus il tire vers le bleu et plus il donnera un aspect froid à la pièce ; à l’inverse, un violet rouge est plus chaleureux voire luxueux. Un violet pâle offrira quant à lui une ambiance sobre, parfaitement adapté pour les pièces d’eau ou les chambres d’enfant. A utiliser avec parcimonie donc, pour ne pas surcharger en couleur la pièce concernée.

Le vert : couleur tantôt forte, tantôt éclatante, le vert est à utiliser par petites touches pour ne pas surcharger la pièce. Nous vous conseillons par ailleurs d’utiliser cette couleur dans une pièce naturellement lumineuse. Le vert offre en effet de multiples nuances et peut aussi bien accentuer la luminosité que l’absorber en fonction de l’exposition de la pièce par rapport aux sources naturelles de lumière.

Le rouge : cette couleur vive s’adapte aux intérieurs modernes et design, et convient parfaitement aux cuisines. Elle offre notamment des combinaisons intéressantes avec les teintes anthracites voire mats.

Le jaune : chaud et lumineux par définition, le jaune peut potentiellement être utilisé comme couleur dans toutes les pièces, à condition de choisir judicieusement la teinte. Le jaune se prête bien à la décoration des cuisines. Dans une teinte orangée, il apporte de la profondeur et de la gaieté. Attention toutefois à ne pas multiplier ce genre de couleurs, qui ont tendance à « absorber » le style de la pièce.

Le saviez-vous ? La couleur jouerait un rôle important sur nos humeurs et notre comportement. Certaines teintes comme le orange aiderait à une meilleure digestion, tandis que d’autres comme le vert stimuleraient la concentration, alors que le violet et le bleu calmeraient les insomnies.