En savoir plus sur la décoration intérieure

Lorsque vous décorez votre maison, vous utilisez la couleur, la texture et les motifs pour créer un intérêt visuel. Vous utilisez la forme, la ligne, l'échelle et la masse pour créer du mouvement. Vous utilisez la lumière pour créer une ambiance, des reflets et des ombres. Les objets que vous choisissez pour décorer votre maison ont tous un but, celui d'ajouter à la beauté et au confort de votre environnement. Lorsque vous décorez, vous créez un paysage intérieur qui vous appartient entièrement.

Identification des éléments de décoration

Comprendre le fonctionnement de certains éléments dans la décoration intérieure augmentera vos chances de réussite dans vos projets de redécoration. Il est essentiel de comprendre la différence entre les éléments architecturaux et les éléments de décoration. Les fenêtres sont un élément architectural, mais les traitements des fenêtres peuvent être changés. Les traitements sont donc un élément de décoration. Les armoires, panneaux muraux , les étagères, les placards intégrés, bien qu'ils ne fassent pas partie intégrante de la structure, sont de nature architecturale. Les bibliothèques et les vitrines autoportantes peuvent être déplacées, peintes ou teintées d'une autre couleur, ou même modifiées en taille. Il s'agit donc d'éléments décoratifs. Les murs et les plafonds sont des éléments architecturaux car ils restent fixes en place. Mais la couleur et la texture des murs et des plafonds peuvent être facilement transformées. La peinture est un élément de décoration. Un mur ne l'est pas.

Caractéristiques et type de décoration

Les éléments de décoration sont ceux qui mettent en valeur l'architecture de votre maison, ajoutent un intérêt visuel et un confort, et peuvent être facilement remplacés. Les meubles rembourrés et les armoires apportent de la masse et de l'ampleur à votre projet. Les tissus et les finitions que vous choisissez ajoutent de la couleur et de la texture. Ces articles ont des lignes et des formes. En les répétant dans les lampes, les tables et les accessoires, vous créez un flux dans la pièce. Vos tissus ont des motifs. La répétition de ces motifs dans les œuvres d'art ou la disposition des meubles, tout comme la répétition des lignes et des formes, apporte du mouvement au design.

Un objet de décoration peut être n'importe quoi, d'un grand canapé sectionnel à une petite boîte à musique. Il peut s'agir d'un fauteuil à bascule ancien transmis par grand-mère ou d'une table à manger toute neuve. Il peut s'agir d'une horloge, d'un vase ou d'un tapis. Dans cette vaste classification, on distingue deux types d'objets : les objets communs et les objets personnels. Un article commun serait le canapé sectionnel. Le rocker ancien est un objet personnel. Les photographies de famille sont des objets personnels que l'on voit souvent disposés sur un mur selon un motif agréable. Ce motif devient alors un objet de décoration commun. Ce motif peut refléter celui d'un coussin ou d'un tapis.

Signification et effets de déco

Que vous repartiez de zéro ou que vous vous basiez sur un schéma existant, les éléments de décoration doivent créer un flux cohérent dans l'espace. Si vous commencez avec un style, la campagne française par exemple, votre palette de couleurs est blanche et bleue. Vos meubles sont familiers, ou dépareillés, et peuvent être blanchis à la chaux. Vos tissus sont en coton et en lin, vos accessoires en céramique et en bois. Tous vos objets de décoration doivent être représentatifs du style French country, même en cas de travaux de rénovations .

Lorsque vous choisissez un style spécifique, c'est un peu comme si vous aviez une carte à suivre. Les styles ont certaines caractéristiques qui vous guident dans votre sélection d'objets de décoration. Si vous avez un penchant plus aventureux, vous pouvez décider d'adopter une approche éclectique. Si vous utilisez des motifs et des répétitions, - sur du tadelakt - si vous choisissez vos objets de décoration de manière à obtenir un intérêt visuel grâce à la couleur et à la texture, et un mouvement grâce à la masse, à l'échelle, à la ligne et à la forme, et si vous éclairez le tout avec habileté, votre conception sera une réussite.