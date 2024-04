Pilotage des volets roulants : un confort optimal saison après saison

Les volets roulants électriques, associés à une solution domotique, offrent de nombreux avantages. En effet, s’ils apportent un confort important à leurs utilisateurs, ils sont en outre capables de générer des économies d’énergie réelles qui sauront être appréciées à leur juste valeur au regard de l’impact du budget énergétique de chaque foyer.

Optez pour le confort du volet roulant piloté

Installer un tel système sera source de confort pour tous les foyers. Plus besoin d’ouvrir ou de fermer à la main chaque volet de votre maison, une simple pression sur un bouton suffit pour actionner chaque store. Mais il existe une solution encore plus efficace, à savoir la gestion centralisée de vos volets roulants. Vous allez ainsi gagner en temps et en confort puisque vous pourrez gérer vos ouvertures sur un seul et même écran. Et parce que la technologie n’a vraiment aucune limite, vous pouvez paramétrer des scénarios. Aussi vous est-il possible d’indiquer à votre programmateur d’ouvrir et fermer les volets tous les jours à la même heure. Il vous suffira ensuite de refaire un programme selon les saisons pour vous adapter à la durée du jour. Mieux encore ! Il existe des capteurs vent-soleil capables de s’adapter aux conditions climatiques pour gérer l’ouverture et la fermeture des stores extérieurs et des volets roulants.

Une centralisation au service de vos économies

L’été, vous apprécierez de vivre dans un espace frais à l’abri du soleil grâce à votre système domotique. Si vous faites installer une climatisation, vous n’aurez pas besoin de la mettre en route en permanence puisque vous aurez géré votre espace et son exposition au soleil. En hiver, il en va de même. En fermant les volets dès que la nuit et la fraîcheur tombent, vous vous isolerez parfaitement de l’extérieur pour conserver une chaleur constante dans votre intérieur. Tout cela pour faire des économies mais aussi gagner en confort puisque vous évoluerez dans un espace agréable avec une température adaptée tout au long de l’année.

L'interrupteur pour éclairage associé à une commande de volet roulant

Lorsque vous arrivez dans votre cuisine, quoi de plus naturel que de vouloir commander en même temps, dès la porte d'entrée, la lumière et l'ouverture ou la fermeture des volets roulants. Avouez que c'est plus pratique que d'avoir à traverser la pièce: une idée simple qu'il suffit de mettre en oeuvre lorsque l'on conçoit sa maison.

Bien sûr, vous pouvez également faire installer en complément un interrupteur-scénario. Celui-ci vous permettra de créer un scénario éclairage + volets roulants sur plusieurs pièces, et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur une seule touche pour par exemple, le soir, éteindre vos éclairages et baisser vos volets. Avec la domotique Legrand, profitez des technologies du moment pour vous faciliter la vie quotidiennement.





Interrupteur pour éclairage

associé à une commande de volet roulant